Erinnerungstafel für Erwin Lanc am Matzleinsdorfer Hochhaus enthüllt

Erwin Lanc - er war ein Politiker und Friedensaktivist, der sich für Dialog und Verständigung einsetzte. Nun hat Wiener Wohnen eine Erinnerungstafel errichtet, die ihn und seine Leistungen würdigen soll.

Erwin Lanc wurde am 17. Mai 1930 in Wien geboren. Bereits in seiner Schulzeit engagierte er sich in der Sozialdemokratischen Partei Österreichs. Von 1960 bis 1966 war Lanc Abgeordneter zum Wiener Landtag und Mitglied des Wiener Gemeinderats. 1966 wechselte er als Abgeordneter in den Nationalrat. Unter Bruno Kreisky war er Verkehrsminister, Innenminister sowie später Außenminister.

„Ein Zeichen des Respekts und der Dankbarkeit“

Neben und auch nach seiner aktiven politischen Laufbahn blieb Erwin Lanc öffentlich engagiert. Als Präsident des International Institute for Peace setzte er sich bis 2008 für Frieden und Dialog ein. Mit der neuen Erinnerungstafel will Wiener Wohnen ihn und seine Leistungen würdigen. „Erwin Lanc war eng mit Margareten verbunden und zugleich ein Politiker, dessen Wirken weit über den Bezirk hinausgereicht hat. […] Dass wir ihm hier am Matzleinsdorfer Hochhaus eine sichtbare Erinnerung widmen, ist ein Zeichen des Respekts und der Dankbarkeit“, so Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch.