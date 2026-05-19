Tankstellen-Überfall in Wien: Mann bedroht Mitarbeiter mit Glasflasche

Ein 31-jähriger Mann soll am Montagnachmittag eine Tankstelle in Wien-Favoriten überfallen haben. Nachdem Mitarbeiter die Geldforderung verweigerten, flüchtete der Tatverdächtige, wenig später wurde er festgenommen.

In Wien ist es am Montagnachmittag zu einem versuchten schweren Raub in einer Tankstelle im Bezirk Favoriten gekommen. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 15.30 Uhr. Ein 31-jähriger deutscher Staatsbürger soll dabei mit einer abgebrochenen Glasflasche die Mitarbeiter der Tankstelle bedroht und Bargeld gefordert haben. Die Angestellten kamen der Aufforderung jedoch nicht nach und forderten den Mann stattdessen auf, das Geschäft zu verlassen. Daraufhin flüchtete der Tatverdächtige vom Tatort.

Tatverdächtiger geschnappt

Polizeikräfte konnten den Mann kurze Zeit später in der Nähe der Tankstelle ausfindig machen und festnehmen. Wie die Polizei weiter mitteilte, war aufgrund des Zustands des 31-Jährigen eine sofortige Einvernahme durch das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, zunächst nicht möglich. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann in eine Justizanstalt gebracht.