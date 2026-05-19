Zwei Kinder nach Brand in Ottakring in Lebensgefahr – Ursache klar

Nachdem zwei Kinder bei einem Wohnungsbrand in Wien reanimiert werden mussten, konnte nun auch die Brandursache ermittelt werden. Laut den Ermittlern dürfte der Akku eines Handstaubsaugers das Feuer ausgelöst haben.

Dramatische Szenen haben sich am Montagabend in Wien-Ottakring (16. Bezirk) abgespielt. Nach einem Hausbrand mussten zwei Kinder reanimiert werden. Wir haben bereits berichtet: Zwei Kinder reanimiert: Herz-Kreislauf-Stillstand nach Brand in Wien.

Feuerwehr fand die reglosen Kinder

Am Dienstag hat die Polizei jetzt weitere Details bekanntgegeben. Demnach durchsuchte der Atemschutztrupp schon während den Löschvorbereitungen die Wohnung und fand so auch die beiden reglosen Kleinkinder, einen 2-jährigen Buben und ein 3-jähriges Mädchen, in einem Zimmer liegend auf. Die Kinder wurden sofort aus dem Gefahrenbereich gebracht und in einem rauchfreien Bereich reanimiert. Die Kinder wurden mit dem Wiener Rettungshubschrauber in ein Spital gebracht. Beide schweben in Lebensgefahr.

Schwester versuchte Brand zu löschen

Die 14-jährige Schwester hatte zu diesem Zeitpunkt auf die beiden aufgepasst und versuchte noch, den Brand zu löschen. Sie wurde dabei leicht verletzt. Auch sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Auch die Brandursache konnte mittlerweile herausgefunden werden. „Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte der Akku eines Handstaubsaugers zu brennen begonnen haben“, heißt es.