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Symbolfoto von 5min.at: Einbrecher bei Nacht in einem dunklen Gebäude.
In Penzing kam es zu einem Einbruch in ein Friseurgeschäft.
Wien/14. Bezirk
19/05/2026
Festnahme

Mit Motorrad auf der Flucht: 14-Jähriger nach Einbruch erwischt

Mehrere Jugendliche sollen in ein Friseurgeschäft eingebrochen sein. Ein Zeuge bemerkte den Vorfall und alarmierte die Polizei. Ein Jugendlicher wurde wenig später von den Beamten auf einem Motorrad erwischt.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(157 Wörter)
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In der Nacht auf Montag kam es in Wien-Penzing (14. Bezirk) zu einem Einbruch in ein Friseurgeschäft. Mehrere Jugendliche sollen dabei die Auslagenscheibe mit einem Nothammer eingeschlagen und anschließend Rasierapparate sowie Bargeld aus der Kassa gestohlen haben. Zu ihrem Pech wurde ein Anrainer durch das Klirren der Glasscheibe auf die Siutation aufmerksam und alarmierte sofort die Polizei. Kurz darauf konnten die Beamten einen tatverdächtigen Jugendlichen in der Nähe anhalten. Der 14-jährige Syrer war mit einem Motorrad unterwegs.

Jugendlicher festgenommen

Bei der Personsdurchsuchung konnten die Polizisten mehrere der zuvor gestohlenen Gegenstände finden. Auch der Schlüssel des Motorrads wurde sichergestellt. „Der Jugendliche gab an, das Motorrad mit angestecktem Schlüssel vorgefunden und anschließend unbe-
fugt in Betrieb genommen zu haben“, heißt es. Der 14-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Nach den weiteren mutmaßlichen Tätern wird weiterhin gefahndet. Die Ermittlungen laufen.

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