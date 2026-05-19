Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Polizeifahrzeug.
In Favoriten haben zwei Männer eine E-Roller-Batterie gestohlen.
Wien/10. Bezirk
19/05/2026
Anzeige

Auf frischer Tat: Zwei Männer bei Batterie-Diebstahl erwischt

Die beiden Männer wurden vom Besitzer des E-Rollers auf frischer Tat ertappt. Sie wurden festgenommen und angezeigt.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(96 Wörter)
Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen

In Wien-Favoriten wollte ein 35-jähriger Mann zu seinem E-Roller gehen, als er dort zwei Männer ertappte, die egrade versuchten die Batterie zu klauen. Er alamierte die Polizei. Der Sitz des Fahrzeugs war bereits aufgebrochen und die Batterie abgetrennt.

Zwei Männer angezeigt

Die Beamten konnten die beiden Tatverdächtigen, einen 27- und einen 37-jährigen Bulgaren, wenig später festnehmen. Ein weiterer E-Roller sowie Tatwerkzeug wurden sichergestellt. Die beiden Männer wurden vernommen und anschließend auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: