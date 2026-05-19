Auf frischer Tat: Zwei Männer bei Batterie-Diebstahl erwischt

Die beiden Männer wurden vom Besitzer des E-Rollers auf frischer Tat ertappt. Sie wurden festgenommen und angezeigt.

In Wien-Favoriten wollte ein 35-jähriger Mann zu seinem E-Roller gehen, als er dort zwei Männer ertappte, die egrade versuchten die Batterie zu klauen. Er alamierte die Polizei. Der Sitz des Fahrzeugs war bereits aufgebrochen und die Batterie abgetrennt.

Zwei Männer angezeigt

Die Beamten konnten die beiden Tatverdächtigen, einen 27- und einen 37-jährigen Bulgaren, wenig später festnehmen. Ein weiterer E-Roller sowie Tatwerkzeug wurden sichergestellt. Die beiden Männer wurden vernommen und anschließend auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.