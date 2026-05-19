Cybercrime in Wien: Polizei deckt Millionen-SMS-Betrug auf

Der Tatverdächtige soll mit einem Auto unterwegs gewesen sein und dabei Millionen falsche SMS verschickt haben. Dabei hat er nicht nur andere Menschen gefährdet, sondern auch sein kleines Baby.

Das Landeskriminalamt Wien führte Cybercrime-Ermittlungen im Großraum Wien durch und konnte dabei eine mutmaßliche Täter ausforschen, der seit Anfang April 2026 in großem Umfang Phishing-SMS versendet haben soll – insbesondere an Orten, an denen sich viele Menschen aufhielten, etwa bei größeren Veranstaltungen. „Es konnten an mehreren Tagen stundenlange Bewegungen festgestellt werden, die teilweise mehrmals täglich wiederholt wurden. Dabei dürften mehrere Millionen betrügerische SMS im Namen namhafter Paketdienste und Mobilfunkanbieter versendet worden sein“, erklärt die Polizei.

Tatverdächtiger ausgeforscht

Nach Schwerpunktmaßnahmen konnte am 14. Mai ein Tatverdächtiger lokalisiert werden. Ein Fahrzeug wurde identifiziert und der Lenker anschließend von der Direktion Spezialeinheiten/Einsatzkommando Cobra festgenommen. Bei ihm handelt es sich laut Polizei um einen 32-jährigen Chinesen.

Kleines Baby mit im Auto

Mit im Auto: sein sechs Monate alter Sohn. „Da von derartigen Geräten eine erhebliche Strahlenbelastung ausgehen kann, wird dem Tatverdächtigen neben dem Verdacht des versuchten gewerbsmäßigen Betrugs auch die Gefährdung der körperlichen Sicherheit seines Sohnes zur Last gelegt“, erklärt die Polizei.

Bis zu 100.000 Nachrichten pro Stunde

Im Fahrzeug wurden unter anderem ein sogenannter „SMS Blaster“ sichergestellt. Während der Verbindung mit dem „SMS Blaster“ können Betroffene keine Telefonanrufe, SMS oder mobilen Internetverbindungen nutzen, wodurch auch die Funktionsfähigkeit des Notrufsystems beeinträchtigt werden kann. Ein solches Gerät ist in der Lage, bis zu 100.000 Nachrichten pro Stunde zu versenden.

Hausdurchsuchung erfolgreich

Bei einer anschließenden Hausdurchsuchung wurden ein weiterer „SMS Blaster“, zwei Notebooks, zehn Mobiltelefone sowie zwei Tablets sichergestellt. Darüber hinaus konnten die Ermittler zahlreiche Batterien, Spannungswandler und weiteres technisches Equipment, das mutmaßlich für den Betrieb der Geräte verwendet wurde, finden.

©LPD Wien Die sichergestellten Gegenstände werden derzeit ausgewertet.

Ermitlungen laufen weiter

Der Beschuldigte befindet sich in Haft. In der Vernehmung zeigte er sich geständig. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt gebracht. Die Ermittlungen laufen weiter.