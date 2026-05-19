Wetter in Wien: Sonniger Tagesbeginn, später mehr Wolken

Die Wiener starten sonnig in den Tag. Im Laufe des Tages ziehen jedoch Wolken auf und die Schauerneigung nimmt zu. Die Temperaturen liegen bei etwa 22 Grad.

Am Mittwoch scheint in Wien anfangs meist die Sonne. Im Laufe des Vormittags ziehen aber von Westen her zunehmend Wolken auf. Dabei steigt auch die Schauerneigung langsam etwas an, die meiste Zeit bleibt es jedoch trocken, wie die Experten der GeoSphere Austria wissen. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West-Nordwest. Die Frühtemperaturen liegen bei rund 12 Grad, die Tageshöchstwerte erreichen etwa 22 Grad in Wien.