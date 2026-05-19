Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Das Bild auf 5min.at zeigt das Panorama von Wien.
Das Wetter in Wien wird am Mittwoch wechselhaft.
Wien
19/05/2026
Prognose

Wetter in Wien: Sonniger Tagesbeginn, später mehr Wolken

Die Wiener starten sonnig in den Tag. Im Laufe des Tages ziehen jedoch Wolken auf und die Schauerneigung nimmt zu. Die Temperaturen liegen bei etwa 22 Grad.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(76 Wörter)
Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen

Am Mittwoch scheint in Wien anfangs meist die Sonne. Im Laufe des Vormittags ziehen aber von Westen her zunehmend Wolken auf. Dabei steigt auch die Schauerneigung langsam etwas an, die meiste Zeit bleibt es jedoch trocken, wie die Experten der GeoSphere Austria wissen. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West-Nordwest. Die Frühtemperaturen liegen bei rund 12 Grad, die Tageshöchstwerte erreichen etwa 22 Grad in Wien.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: