Stundenlange Bahn-Verzögerung auf der Südbahn: Störung behoben

Für viele Reisende wurde die Fahrt am Dienstag zur Geduldsprobe: Wegen einer schweren Störung auf der Südbahn saßen hunderte Passagiere stundenlang fest. Am Abend dann schließlich die Entwarnung: Die Störung wurde behoben.

Von in der Früh bis zum frühen Abend kam es auf der Südbahn zu Störungen.

Von in der Früh bis zum frühen Abend kam es auf der Südbahn zu Störungen.

Nach stundenlangen Problemen auf der Südbahnstrecke zwischen Wiener Neustadt und Mürzzuschlag konnte die massive Störung am Dienstagabend schließlich behoben werden. Seit den frühen Morgenstunden war der Bahnverkehr rund um den Semmering massiv eingeschränkt gewesen. Auslöser war laut ÖBB eine beschädigte Leitung bei Bauarbeiten zwischen Semmering und Eichberg. Die Meldung über die Störung ging bereits um 6.58 Uhr ein. Aus Sicherheitsgründen musste der Zugverkehr sofort eingeschränkt werden.

Nur ein Gleis befahrbar

Besonders problematisch: Von den beiden Gleisen war nur noch eines nutzbar. Dadurch entstand auf der wichtigen Südbahnstrecke ein regelrechtes Nadelöhr. Züge konnten nur abwechselnd in beide Richtungen fahren. Sowohl Verbindungen der ÖBB als auch der Westbahn waren betroffen. Teilweise kam es zu erheblichen Verzögerungen und langen Wartezeiten. Zwischen Wiener Neustadt und Mürzzuschlag wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Doch gerade zu Beginn verlief die Organisation schwierig. Reisende berichteten von überfüllten Bahnsteigen, langen Wartezeiten und chaotischen Szenen am Bahnhof in Mürzzuschlag, 5 Minuten hat berichtet. Viele Passagiere versuchten deshalb, auf Regionalbusse auszuweichen oder ihre Reise anders fortzusetzen. Besonders betroffen waren Pendler und Geschäftsreisende. Ein Kärntner schilderte gegenüber 5 Minuten, dass er wegen des Zeitdrucks schließlich ein Taxi nehmen musste, um seinen Termin noch rechtzeitig zu erreichen.

Fährst du gerne mit dem Zug? Ja. Nein. Ich weiß es nicht. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

15 Busse im Einsatz

Die ÖBB stockten den Schienenersatzverkehr im Laufe des Tages auf. Insgesamt standen laut Unternehmenssprecher schließlich 15 Busse im Einsatz. Bei Bedarf hätte man weitere Fahrzeuge organisiert. Am frühen Abend kam schließlich die Entwarnung: Gegen 18.30 Uhr wurde die Aufhebung der Verkehrseinschränkungen bekanntgegeben. Seitdem läuft der Zugverkehr auf der Südbahn wieder regulär.