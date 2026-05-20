Transporter in schlechtem Zustand: 26-Jähriger flüchtet mit 176 km/h

Auf der A23 ist es bereits Montagnachmittag auf Höhe Handelskai (Wien) zu einer Verfolgungsjagd gekommen. Ein "offensichtlich technisch mangelhafter Transporter" flüchtete vor der Polizei.

Die Polizei hat den Transporter und seinen Fahrer schließlich aus dem Verkehr gezogen.

Die Polizei hat den Transporter und seinen Fahrer schließlich aus dem Verkehr gezogen.

Beamte der Landesverkehrsabteilung sind Montagnachmittag, am 18. Mai 2026 gegen 14.30 Uhr, auf das Fahrzeug auf der Wiener A23 aufmerksam geworden und wollten es anhalten. Doch der Lenker flüchtete unbeirrt weiter Richtung Raffineriestraße. Dabei missachtete er Sperrflächen, führte abrupte Spurwechsel durch und beschleunigte den Transporter auf bis zu 176 km/h. Im Bereich Lobgrundstraße konnte er dann schließlich angehalten werden.

Deshalb ist 26-Jähriger vor der Polizei geflüchtet

Aufgrund des technisch sehr schlechten Zustandes des Transporters, wurden diesem die Nummerntafeln vorläufig abgenommen. Der 26-jährige Lenker hatte angegeben, aufgrund der technischen Mängel vor der Polizeikontrolle geflüchtet zu sein. Wegen der massiven Geschwindigkeitsüberschreitung wurde das Fahrzeug zudem beschlagnahmt. Der 26-Jährige wird nun mehrfach angezeigt und musste vor Ort noch eine vorläufige, vierstellige Sicherheitsleistung leisten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.05.2026 um 12:02 Uhr aktualisiert