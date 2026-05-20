Razzia in Wien: Festnahmen und Anzeigen bei Großkontrolle

Am Dienstag kam es zu einer Schwerpunktaktion in Wien. Es hagelte Anzeigen.

Am 19. Mai 2026 führte das Stadtpolizeikommando Margareten eine koordinierte Schwerpunktaktion im Bereich der Mariahilfer Straße sowie des Christian-Broda-Platzes einschließlich der Alkoholverbotszone rund um den Westbahnhof durch. Der Fokus lag auf rechtswidrig aufhältigen Personen sowie auf Übertretungen nach dem Wiener Landessicherheitsgesetz.

Kontrollen und Festnahmen

Die Aktion erfolgte in Kooperation mit dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) sowie der Gruppe Sofortmaßnahmen der Stadt Wien. Im Zuge der Amtshandlungen wurden 41 Identitätsfeststellungen nach dem Sicherheitspolizeigesetz sowie 27 fremdenpolizeiliche Kontrollen durchgeführt. Zudem kam es zu zwei fremdenrechtlichen Festnahmen. Weiters wurden unter anderem Verkehrs- und Verwaltungsanzeigen erstattet, eine vorläufige Sicherstellung im Zusammenhang mit der Alkoholverbotszone vorgenommen, Verfahrensanordnungen des BFA ausgefolgt und eine Aufenthaltsermittlung durchgeführt.

Schwerpunktaktionen werden folgen

Auch die beteiligten Dienststellen der Stadt Wien setzten mehrere Maßnahmen. Dabei wurden Anzeigen nach der Straßenkunstverordnung erstattet, Personen hinsichtlich offener Verwaltungsstrafen kontrolliert, Verunreinigungen und herrenlose Gegenstände entfernt sowie Organmandate nach dem Wiener Reinhaltegesetz ausgestellt und Informationsgespräche geführt. Die Wiener Polizei wird derartige Schwerpunktaktionen gemeinsam mit den zuständigen Behörden auch weiterhin fortsetzen, um die Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Raum zu gewährleisten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.05.2026 um 12:04 Uhr aktualisiert