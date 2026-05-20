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Ein Bild auf 5min.at zeigt die Rettung in Wien.
Die Berufsrettung brachte den Mann ins Krankenhaus.
Wien / 22. Bezirk
20/05/2026
Zusammenstoß

Unfall auf S2: Motorradfahrer verletzt, Autofahrer unter Drogen

Im Frühverkehr hat sich auf der Wiener S2 Dienstagvormittag, am 19. Mai 2026 gegen 7.30 Uhr, ein Unfall zwischen einem Motorrad und einem Auto ereignet. Der Autofahrer war unter Drogen, berichtet die Polizei nun.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(88 Wörter)
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Der Motorradfahrer soll, so die Polizei, zwischen den stehenden Fahrzeugkolonnen auf der S2 durchgefahren sein, als es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 42-jährigen Mannes kam. Dabei stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich leicht. Die Berufsrettung musste ihn schließlich ins Krankenhaus bringen. Wie sich bei den anschließenden Ermittlungen herausstellte, war der 42-jährige Autofahrer unter Drogen unterwegs, ihm wurde der Führerschein abgenommen. Zudem wird er nun wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr angezeigt.

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