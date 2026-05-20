13-Jährigem den E-Scooter geraubt: Jugendlicher (16) ist geständig

Nachdem er in Wien-Simmering Dienstagnachmittag, am 19. Mai 2026 gegen 16.30 Uhr, einen E-Scooter geraubt haben soll, wurde ein 16-jähriger Österreich im Nahbereich des Tatortes festgenommen, berichtet die Polizei nun.

Der Raub wurde in der Polizeiinspektion Sängergasse angezeigt, er soll sich in der Kaiser-Ebersdorfer-Straße ereignet haben. Die Beamten rückten sofort aus und konnte im Zuge der Fahndung in einer Parkanlage eben den 16-Jährigen anhalten. Auf ihn traf die vorliegende Beschreibung des mutmaßlichen Täters zu, berichten die Beamten. Der Jugendliche hatte auch einen E-Scooter mit sich. Nach weiteren Ermittlungen konnte der Angehaltene als Tatverdächtiger identifiziert und dem 13-jährigen Opfer der E-Scooter zugeordnet werden. Der 16-Jährige wurde vorläufig festgenommen und erst in einen Arrestbereich gebracht. Er zeigte sich geständig und wurde anschließend auf freiem Fuß angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.05.2026 um 12:27 Uhr aktualisiert