Nach Monaten in Freiheit ist 35-Jähriger jetzt wieder in Justizanstalt

Ein 35-jähriger Mann aus Somalien soll Dienstagvormittag, am 19. Mai 2026 gegen 11.10 Uhr, in Wien-Hernals im Zuge eines Streits seinen Vater attackiert haben. Die Polizei musste daraufhin ausrücken.

Rund fünf Monate lang war der 35-Jährige in Freiheit, ehe er nun auf seinen Vater eingeschlagen hat.

Rund fünf Monate lang war der 35-Jährige in Freiheit, ehe er nun auf seinen Vater eingeschlagen hat.

Eskaliert soll die Situation sein, nachdem der Vater den 35-Jährigen aufgeweckt hatte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll dieser seinen Vater dann gegen eine Wand gedrückt und auf ihn eingeschlagen haben. Als die Geschwister eingreifen wollten, hat er auch sie attackiert. Aufgrund des Tatverdachts wurde gegen den Mann ein Betretungs- und Annäherungsverbot verhängt. Im Zuge der Wegweisung hat sich der 35-Jährige weiter ungehalten und aggressiv verhalten und seine Familienangehörigen mit dem Umbringen gedroht. Dann stieß er plötzlich einen der einschreitenden Beamten weg und packte ihn am Arm. Der Tatverdächtige ist mehrfach vorbestraft und hat erst vor rund fünf Monaten eine Haftstrafe abgesessen. Er wurde mehrfach angezeigt, festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.05.2026 um 12:54 Uhr aktualisiert