Großer Ansturm auf Wiener Reparaturbon 2026

Durch den Ansturm auf den Wiener Reparaturbon 2026 können auf der Homepage keine weiteren Bons mehr heruntergeladen werden. Bereits bezogene Bons können aber noch weiter eingelöst werden, solange sie gültig sind.

Eine Reparatur kann sich lohnen

„Dieser Run auf unsere Unterstützung von Reparaturen beweist wieder, wie wichtig den Wienerinnen und Wienern Kreislaufwirtschaft im Alltag ist“, so Wiens Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. „Reparaturen retten nicht nur liebgewonnene Gegenstände – sie sind auch ein aktiver Beitrag zum Schutz unseres Klimas.“ Seit Beginn des Förderprogramms wurden 59.845 Gegenstände repariert. Das hat insgesamt 3.379 Tonnen CO2 eingespart, was ungefähr einer Waldfläche von 259 Hektar entspricht. Wer also zu Hause noch kaputte Gegenstände hat, braucht weiterhin nicht gleich etwas Neues zu kaufen. Die Mitglieder des Wiener Reparaturnetzwerkes stehen mit über 150 Fachbetrieben hochmotiviert bereit.