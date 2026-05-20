Mehrjährige Haft für Freigesprochene im „Fall Anna“

Die Freigesprochenen im "Fall Anna" sitzen erneut auf der Anklagebank. Diesmal wurden beide Burschen zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.

Nach dem Freispruch der zwei Verdächtigen Burschen im „Fall Anna“ wurden beide am Mittwoch vorgeführt, wie die Krone berichtet.

Raub im letzten Jahr

Insgesamt vier Angeklagte sollen bereits im Juni letzten Jahres einen Supermarktmitarbeiter ausgeraubt haben. „Sie kannten den Supermarktbetreiber und wussten, dass dieser öfter mit einer größeren Menge Bargeld unterwegs ist. Deshalb haben sie ihn als Opfer ausgesucht“, so die Staatsanwältin. Die vier lauerten dem Mitarbeiter auf und raubten ihm 4.000 Euro.

Zwei Beschuldigte im „Fall Anna“ freigesprochen

Das Kontroverse an diesem Fall: Zwei der Angeklagten wurden im bekannten „Fall Anna“ freigesprochen. Hierbei ging es um mehrfache Übergriffe an einem damals 12-Jährigen Mädchen. Doch nun stehen die beiden Verdächtigen erneut vor Gericht und diesmal sind sie geständig. „Ich merke, dass es keinen Sinn macht, solche Sachen zu machen. Ich habe dumme Sachen gemacht“, erläutert der 17-Jährige laut Kronenzeitung. Er sagt, dass er damals süchtig nach Benzos gewesen sei. Auch der 21-Jährige verweist auf seine Drogensucht.

Beide Angeklagten verurteilt

Der 17-Jährige wurde zu einer Haftstrafe von 32 Monaten verurteilt. Der 21-Jährige muss 4,5 Jahre in Haft. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.