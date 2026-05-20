Oktopus im Kebab: Neue Spezialitäten erreichen Wien

Der "Oktopus-Döner" erreicht neben anderen neuen kulinarischen Gerichten durch das Lokal "Pescobar" jetzt auch Wien. Hier gibt es statt Schwein oder Huhn Meeresfrüchte im Fladenbrot.

Das Lokal „Pescobar“, international bekannt als „Oktopus-Döner“, bietet seit neuestem spezielle kulinarische Speisen im Domenig-Haus auf der Favoritenstraße 118 in Wien. Neben dem „Oktopus-Döner“ werden andere gesündere Alternativen zum klassichen Street-Food angeboten. Gründer Paul Nicolau lädt zu seinem Lokal mit 300 Sitzplätzen und einer großen Terrasse für 50 Personen ein.

Döner mal anders

Das Konzept der rumänischen Gastronomiekette von Paul Nicolau zeigt den klassischen Döner mal anders. Tintenfisch wird mitsamt seinen Tentakeln in die Form eines Dönerspießes gepresst und kommt zum Schluss in das Brot. Um die Qualität zu gewährleisten, bezieht die Pescobar ihre Rohware direkt aus erstklassigen Fanggebieten vor den Küsten Mauretaniens, Marokkos und des Senegal. In London und Karlsruhe ist der Oktopus-Döner bereits bekannt und beliebt.

Von Rumänien nach Wien

Gründer Paul Nicolau startete sein Projekt ursprünglich mit dem Ziel, frischen Fisch und Meeresfrüchte aus der Nische teurer Restaurants herauszuholen. In Rumänien ist die Pescobar bereits beliebt. „Mein Oktopus-Kebab ist frischer und gesünder […]. Während klassischer Döner oft aus stark verarbeitetem Fleisch mit vielen gesättigten Fettsäuren und versteckten Zusatzstoffen besteht, setzen wir auf ein unverfälschtes Naturprodukt.“

Vielfältige Auswahl

Neben dem Oktopus-Kebap oder Wrap bietet das Lokal auch größere Platten zum Teilen. Alles rund um die Meeresfrüchte. Die Preise unterscheiden sich dabei von herkömmlichen preislichen Maßstäben in Österreich. Die Angebote sind vielfältig und starten bei rund 14 Euro für den Döner und können bis zu rund 160 Euro für eine 4,7 Kilo-schwere Platte mit allerlei Meeresfrüchten erreichen.