Sonne-Regen-Mix am Donnerstag in Wien

Bei Temperaturen von bis zu 24 Grad wird es in der Bundeshauptstadt am Donnerstag, 21. Mai 2026, die ein oder andere Sonnenstunde geben. Bei wechselnder Bevölkerung kann es aber immer wieder auch kurz regnen.

Trotz häufigen Sonnenscheins bei wechselnder Bewölkung kann es in Wien am Donnerstag, 21. Mai 2026, stellenweise und kurzzeitig auch noch bis in den Nachmittag hinein regnen. „Der Wind aus West bis Nordwest weht mäßig, zeitweise kann der Wind aber ein wenig auffrischen“, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria, die Frühtemperaturen von um die 14 Grad und Höchstwerte von an die 24 Grad für die Bundeshauptstadt vorhersagen.