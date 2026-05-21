Am kommenden Pfingstwochenende - und speziell am Sonntag - befÃ¼rchten Ã–AMTC-Experten "erhebliche Staus" auf der A23 rund um den Knoten Prater in Richtung SÃ¼den. Dort wird der noch zu sanierende Freilandbereich fertiggestellt.

Von Samstagabend, 23. Mai 2026 ab 22 Uhr, bis MontagfrÃ¼h, 25. Mai 2026 bis 5 Uhr, wird auf der A23 beim Knoten Prater in Richtung Graz nur ein Fahrstreifen sowie die Bypassspur Richtung St. Marx frei sein. Das liegt an der Fertigstellung des noch zu sanierenden Freilandbereichs dort. Ausgerechnet am Pfingstwochenende werden damit lange Staus drohen, der Ã–AMTC rechnet mit solchen bis „weit auf die Wiener Nordrand SchnellstraÃŸe (S2), die DonaustadtstraÃŸe und die Donauufer Autobahn (A22) bis zum Tunnel KaisermÃ¼hlen“. In jedem Fall werden Autofahrer eine ganze Menge Geduld mitbringen und deutlich lÃ¤ngere Fahrzeiten einplanen mÃ¼ssen, weiÃŸ man beim Club.

Wo noch VerzÃ¶gerungen in Wien zu erwarten sind

Daher empfiehlt man Betroffenen auch, den Abschnitt am Sonntag, 24. Mai 2026, wenn mÃ¶glich „unbedingt zu meiden“. Gleichzeitig warnt man noch: „Aber auch auf den Ã¼brigen DonaubrÃ¼cken wird es zu VerzÃ¶gerungen kommen. Vor allem die NordbrÃ¼cke wird Ã¼berlastet sein.“