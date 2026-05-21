Wien erlaubt Einbau von Klimaanlagen in Gemeindewohnungen

Der Sommer kommt - und damit auch die hohen Temperaturen. Das Klimaverbot in Wiens Gemeindewohnungen sorgt jedoch dafÃ¼r, dass viele Menschen unter der enormen Hitze leiden mÃ¼ssen. Doch nun gibt es Licht am Ende des Tunnels.

â€žSeit Jahren fordere ich Wiener Wohnen dazu auf, das Verbot von Klimaanlagen in Gemeindebauten zu Ã¼berdenken. Es ist erfreulich, dass die Stadtregierung die Kritik der Volksanwaltschaft ernst nimmt und sich jetzt bewegt. Der Einbau von Klimaanlagen ist kÃ¼nftig unter gewissen Voraussetzungen erlaubt“, betont VolksanwÃ¤ltin Gaby Schwarz.

Hitze betrifft jeden

Klimaanlagen in Gemeindebauten waren bislang nur bei Pflegestufe 6 genehmigt. Doch nicht nur fÃ¼r PflegebedÃ¼rftige Menschen ist die Hitze ein Problem, auch Kinder, Senioren, Meschen mit Herz-Kreislauf-Problemen und viele mehr leiden darunter. Laut AusfÃ¼hrungen der StadtrÃ¤tin Elke Hanel-Torsch sind Split-KlimagerÃ¤te mit Innen- und AuÃŸeneinheit erlaubt: â€žVoraussetzung fÃ¼r eine Genehmigung durch Wiener Wohnen ist eine fachgerechte Planung und Montage durch konzessionierte Firmen sowie die Einhaltung von notwendigen Vorgaben zu LÃ¤rmschutz, Energieeffizienz, Brandschutz und Anbringung.Â Die Installation selbst darf erst bei Vorliegen der erforderlichen Genehmigungen durchgefÃ¼hrt werden“, heiÃŸt es.