Aus Fenster gefallen: 9-JÃ¤hriger stÃ¼rzt vier Stockwerke in die Tiefe

In den frÃ¼hen Mittwochabendstunden, am 20. Mai 2026 gegen 19.30 Uhr, ist in Wien-Hietzing ein neunjÃ¤hriger Bub aus dem KÃ¼chenfenster einer Wohnung vier Stockwerke in die Tiefe gestÃ¼rzt.

In einem von den Eltern unbeobachteten Moment ist der NeunjÃ¤hrige dabei aufs Fensterbrett des KÃ¼chenfensters geklettert und anschlieÃŸend aus noch unbekannter Ursache vier Stockwerke in die Tiefe gestÃ¼rzt. Die Eltern haben den Vorfall unmittelbar bemerkt und die RettungskrÃ¤fte alarmiert. Danach sind sie ihrem Kind zu Hilfe geeilt.

Bub war bei Bewusstsein

Der Bub wurde, als die Polizisten eintrafen, bereits von der Berufsrettung notfallmedizinisch erstversorgt. Wie durch ein Wunder war er bei Bewusstsein, ansprechbar und hat zumindest Ã¤uÃŸerlich keine Verletzungen aufgewiesen, so die Beamten. Der genaue Unfallhergang ist nun Gegenstand laufender Ermittlungen.