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Symbolfoto
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt eine Frau, die Angst hat.
Die Frau wurde von ihrem Mann geschlagen, gewÃ¼rgt und mit dem Umbringen bedroht.
Wien / 11. Bezirk
21/05/2026
Polizeieinsatz

Hilfeschreie: Ehepaar will umziehen, 42-JÃ¤hriger geht auf seine Frau los

In einer Wiener Wohnung im Bezirk Simmerin kam es Mittwochnachmittag, am 20. Mai 2026 gegen 15.45 Uhr, zu einem Polizeieinsatz. Ein Mann soll seine Ehefrau geschlagen, gewÃ¼rgt und bedroht haben.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur KÃ¤rnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(107 WÃ¶rter)
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Wie die Polizei nun berichtet, soll sich der Streit wegen eines bevorstehenden Umzugs entwickelt haben. Der 42-jÃ¤hrige Ukrainer ging dabei auf seine 34-jÃ¤hrige Ehefrau los und soll sie geschlagen, gewÃ¼rgt und mit dem Umbringen bedroht haben. Wie die Frau den Beamten mitteilte, habe er erst von ihr abgelassen, als sie laut um Hilfe geschrien hatte. Die 34-JÃ¤hrige konnte anschlieÃŸend aus der Wohnung flÃ¼chten und die Polizei rufen. Diese nahmen den 42-JÃ¤hrigen in besagter Wohnung fest. Gegen ihn wurde ein Betretungs- und AnnÃ¤herungsverbot sowie ein vorlÃ¤ufiges Waffenverbot ausgesprochen.

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