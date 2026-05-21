Hilfeschreie: Ehepaar will umziehen, 42-JÃ¤hriger geht auf seine Frau los

Wie die Polizei nun berichtet, soll sich der Streit wegen eines bevorstehenden Umzugs entwickelt haben. Der 42-jÃ¤hrige Ukrainer ging dabei auf seine 34-jÃ¤hrige Ehefrau los und soll sie geschlagen, gewÃ¼rgt und mit dem Umbringen bedroht haben. Wie die Frau den Beamten mitteilte, habe er erst von ihr abgelassen, als sie laut um Hilfe geschrien hatte. Die 34-JÃ¤hrige konnte anschlieÃŸend aus der Wohnung flÃ¼chten und die Polizei rufen. Diese nahmen den 42-JÃ¤hrigen in besagter Wohnung fest. Gegen ihn wurde ein Betretungs- und AnnÃ¤herungsverbot sowie ein vorlÃ¤ufiges Waffenverbot ausgesprochen.