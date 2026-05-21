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/ Â©Montage: Canva
Symbolfoto
auf dem Bild von 5min.at ist ein Mann im Rollstuhl zu sehen, daneben eine Hand, die eine GeldbÃ¶rse aus einer Hosentasche entwendet.
Zwei Trickdiebe waren in Wien unterwegs, um vor allem Ã¤ltere Passanten zu bestehlen.
Wien
21/05/2026
Polizei berichtet

Trickdiebe bestehlen 87-JÃ¤hrigen vor Augen der Polizei

Eine Schwerpunktstreife der Polizei mit Hauptaugenmerk auf TrickdiebstÃ¤hle hat Mittwochvormittag, am 20. Mai 2026 gegen 10 Uhr, in Wien etwas VerdÃ¤chtiges bemerkt und reagiert.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur KÃ¤rnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(165 WÃ¶rter)
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Die Beamten wurden auf ein Auto mit zwei MÃ¤nnern aufmerksam, wobei die beiden ihre Fahrgeschwindigkeit wiederholt verlangsamten, sobald sie Ã¤ltere Passanten wahrnahmen. Zudem blickten sich die MÃ¤nner „auffÃ¤llig nervÃ¶s“ um, beschreiben die Polizisten das Geschehene. Im Zuge der Observation haben die Beamten dann beobachtet, wie einer der MÃ¤nner ausstieg und gezielt auf Ã¤ltere Menschen losging. Der TatverdÃ¤chtige verwickelte die Personen dann in GesprÃ¤che und breitete einen Stadtplan aus, um die Betroffenen abzulenken.

VerdÃ¤chtige stehlen Mann Geldtasche aus Sakko

Eine 87-JÃ¤hrige hat man dabei versucht, zu bestehlen. Wenig spÃ¤ter konnte mit derselben Vorgehensweise einem 87-jÃ¤hrigen Mann die GeldbÃ¶rse aus der Sakkotasche gestohlen werden. Bei den beiden TatverdÃ¤chtigen handelt es sich um zwei RumÃ¤nen im Alter von 36 und 52 Jahren, beide wurden festgenommen. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen Ã¼bernommen, man geht davon aus, dass die beiden fÃ¼r weitere, Ã¤hnlich gelagerte Straftaten verantwortlich sein kÃ¶nnten.

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