Trickdiebe bestehlen 87-JÃ¤hrigen vor Augen der Polizei

Die Beamten wurden auf ein Auto mit zwei MÃ¤nnern aufmerksam, wobei die beiden ihre Fahrgeschwindigkeit wiederholt verlangsamten, sobald sie Ã¤ltere Passanten wahrnahmen. Zudem blickten sich die MÃ¤nner „auffÃ¤llig nervÃ¶s“ um, beschreiben die Polizisten das Geschehene. Im Zuge der Observation haben die Beamten dann beobachtet, wie einer der MÃ¤nner ausstieg und gezielt auf Ã¤ltere Menschen losging. Der TatverdÃ¤chtige verwickelte die Personen dann in GesprÃ¤che und breitete einen Stadtplan aus, um die Betroffenen abzulenken.

VerdÃ¤chtige stehlen Mann Geldtasche aus Sakko

Eine 87-JÃ¤hrige hat man dabei versucht, zu bestehlen. Wenig spÃ¤ter konnte mit derselben Vorgehensweise einem 87-jÃ¤hrigen Mann die GeldbÃ¶rse aus der Sakkotasche gestohlen werden. Bei den beiden TatverdÃ¤chtigen handelt es sich um zwei RumÃ¤nen im Alter von 36 und 52 Jahren, beide wurden festgenommen. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen Ã¼bernommen, man geht davon aus, dass die beiden fÃ¼r weitere, Ã¤hnlich gelagerte Straftaten verantwortlich sein kÃ¶nnten.