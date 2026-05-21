TragÃ¶die: 3-JÃ¤hrige nach Brand in Wiener Wohnung verstorben

Jener Brand in Wien-Ottakring, der sich Montagabend ereignet hat, hat nun tragische Folgen. Das dreijÃ¤hrige MÃ¤dchen ist im Krankenhaus verstorben, ihr Bruder ist weiter in kritischem Zustand.

Montagabend, am 18. Mai 2026, ist in einer Wohnung in Wien-Ottakring ein Brand ausgebrochen. Wie die Polizei berichtete, mussten vor Ort zwei Kinder reanimiert werden, Ursache fÃ¼r den Brand war der Akku eines Handstaubsaugers. Die 14-jÃ¤hrige Schwester hatte zu dem Zeitpunkt auf die beiden Kleinkinder (2 und 3 Jahre alt) aufgepasst. Alles dazu auch hier: Zwei Kinder nach Brand in Ottakring in Lebensgefahr – Ursache klar.

Kleinkinder mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht

Von der Feuerwehr wurden die Kinder dann jedenfalls aus der stark verrauchten Brandwohnung geholt und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Dort ist das dreijÃ¤hrige MÃ¤dchen nun verstorben, wie am Donnerstag, 21. Mai 2026, bekannt geworden ist. Ihr Bruder befindet sich weiterhin in Lebensgefahr.