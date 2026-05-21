Mann bedroht Passanten in Wien mit Maschinenpistole

In Wien-Floridsdorf wurde am 20. Mai 2026 ein 44-JÃ¤hriger Mann festgenommen. Er steht im Verdacht, einen Passanten bedroht und eine alte Maschinenpistole vorgezeigt zu haben.

Zwischen dem 44-JÃ¤hrigen bosnischen VerdÃ¤chtigen und seiner im Rollstuhl sitzenden Mutter soll ein Streit entstanden sein. Dabei soll er sich Ã¤uÃŸerst aggressiv Verhalten haben sowie gegen den Rollstuhl getreten und diesen mehrmals gerÃ¼ttelt haben. Als ein 33-JÃ¤hriger Passant einschritt, soll der Beschuldigte ihn bedroht haben. Einen weiteren Passanten soll er gestoÃŸen und gegen den Kopf geschlagen haben.

Illegale Waffe und gefÃ¤hrliche GegenstÃ¤nde

Beamte fanden im Rucksack des 44-JÃ¤hrigen eine Maschinenpistole sowie ein dazugehÃ¶riges Magazin. Beide GegenstÃ¤nde wurden sichergestellt und der Mann erhielt ein Waffenverbot. Bei der Wohnungsdurchsuchung des Mannes konnten zudem ein Teleskopschlagstock, zwei Schwerter, ein Messer, zwei Ã„xte sowie eine geringe Menge Cannabis sichergestellt werden.

Mann wurde angezeigt

In der Vernehmung zeigte sich der 44-JÃ¤hrige gestÃ¤ndig. Er gab an, dass es sich bei der illegal besessenen Waffe um ein ErbstÃ¼ck handle. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann auf freiem FuÃŸ angezeigt.