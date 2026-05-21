Polizei konnte durch einen Verkehrsunfall mutmaÃŸlichen Dieb festnehmen
In Wien-Donaustadt konnten Beamte im Zuge eines Verkehrsunfalls einen mutmaÃŸlichen Fahrraddieb festnehmen. Ein weitere Komplize ist weiterhin auf der Flucht.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufÃ¼gen
Am 20. Mai 2026 gegen 9.30 Uhr wurden Beamte wegen eines Verkehrsunfalls zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer in die HausfeldstraÃŸe gerufen. Vor Ort wurde der Fahrradfahrer, ein 44-jÃ¤hriger ukrainischer StaatsangehÃ¶riger, der eine stark blutende Kopfverletzung aufwies, bereits von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt. Der 55-JÃ¤hrige Pkw-Lenker gab an, bei GrÃ¼nlicht losgefahren zu sein, als plÃ¶tzlich ein Fahrradfahrer mit hoher Geschwindigkeit in sein Fahrzeug gestoÃŸen ist.
Opfer stellte sich als mutmaÃŸlicher Dieb heraus
WÃ¤hrend der SachverhaltsklÃ¤rung erschien ein 52-JÃ¤hriger am Unfallort und gab an, dass der verunfallte Fahrradfahrer kurz zuvor mit einem Komplizen sein Kellerabteil aufgebrochen und zwei hochpreisige ElektrofahrrÃ¤der gestohlen habe. Er habe den Diebstahl aus dem KÃ¼chenfenster beobachten kÃ¶nnen und nahm die Verfolgung auf. Als die beiden VerdÃ¤chtigen bemerkten, dass sie verfolgt werden, flÃ¼chtete der 44-JÃ¤hrige mit einem der FahrrÃ¤der, der andere flÃ¼chtete ohne das Fahrrad zu FuÃŸ.
Einbruchswerkzeuge im Rucksack
Im Rucksack des 44-JÃ¤hrigen konnten die Beamten Einbruchswerkzeug – unter anderem einen hydraulischen Bolzenschneider sowie einen Bohrhammer und einen Akkuschrauber – sicherstellen, welche ebenfalls aus dem Kellerabteil gestohlen wurden. Eine Fahndung nach dem Komplizen verlief bisher ohne Erfolg. Der Ukrainer wurde festgenommen und unter polizeilicher Bewachung in ein Krankenhaus gebracht.