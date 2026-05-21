Polizei konnte durch einen Verkehrsunfall mutmaÃŸlichen Dieb festnehmen

In Wien-Donaustadt konnten Beamte im Zuge eines Verkehrsunfalls einen mutmaÃŸlichen Fahrraddieb festnehmen. Ein weitere Komplize ist weiterhin auf der Flucht.

Am 20. Mai 2026 gegen 9.30 Uhr wurden Beamte wegen eines Verkehrsunfalls zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer in die HausfeldstraÃŸe gerufen. Vor Ort wurde der Fahrradfahrer, ein 44-jÃ¤hriger ukrainischer StaatsangehÃ¶riger, der eine stark blutende Kopfverletzung aufwies, bereits von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt. Der 55-JÃ¤hrige Pkw-Lenker gab an, bei GrÃ¼nlicht losgefahren zu sein, als plÃ¶tzlich ein Fahrradfahrer mit hoher Geschwindigkeit in sein Fahrzeug gestoÃŸen ist.

Opfer stellte sich als mutmaÃŸlicher Dieb heraus

WÃ¤hrend der SachverhaltsklÃ¤rung erschien ein 52-JÃ¤hriger am Unfallort und gab an, dass der verunfallte Fahrradfahrer kurz zuvor mit einem Komplizen sein Kellerabteil aufgebrochen und zwei hochpreisige ElektrofahrrÃ¤der gestohlen habe. Er habe den Diebstahl aus dem KÃ¼chenfenster beobachten kÃ¶nnen und nahm die Verfolgung auf. Als die beiden VerdÃ¤chtigen bemerkten, dass sie verfolgt werden, flÃ¼chtete der 44-JÃ¤hrige mit einem der FahrrÃ¤der, der andere flÃ¼chtete ohne das Fahrrad zu FuÃŸ.

Einbruchswerkzeuge im Rucksack

Im Rucksack des 44-JÃ¤hrigen konnten die Beamten Einbruchswerkzeug – unter anderem einen hydraulischen Bolzenschneider sowie einen Bohrhammer und einen Akkuschrauber – sicherstellen, welche ebenfalls aus dem Kellerabteil gestohlen wurden. Eine Fahndung nach dem Komplizen verlief bisher ohne Erfolg. Der Ukrainer wurde festgenommen und unter polizeilicher Bewachung in ein Krankenhaus gebracht.