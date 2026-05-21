RauchsÃ¤ule Ã¼ber Wiener Tankstelle sorgt fÃ¼r groÃŸen Feuerwehreinsatz

In Wien-Floridsdorf stand die Berufsfeuerwehr Wien Donnerstagnachmittag, am 21. Mai 2026, bei einer Tankstelle im Einsatz. Dort war ein Feuer ausgebrochen - inklusive groÃŸer RauchsÃ¤ule.

Kurz vor 15 Uhr war es, als in Wien-Floridsdorf bei der SiemensstraÃŸe ein Feuer bei einer Tankstelle ausgebrochen ist. Eine groÃŸe RauchsÃ¤ule hat dafÃ¼r gesorgt, dass binnen kÃ¼rzester Zeit mehrere Notrufe bei der Feuerwehr eingegangen sind und diese in wenigen Minuten auch schon vor Ort war, um das Feuer zu lÃ¶schen.

Brand im Bereich der Tankstelle

Wie ein Sprecher der Berufsfeuerwehr Wien gegenÃ¼ber 5 Minuten bestÃ¤tigte „gab es einen Brand im Bereich der Waschanlage, genauer gesagt im Technikbereich“. Die Florianis haben den Brand mit zwei LÃ¶schleitungen rasch unter Kontrolle gebracht und verhindert, dass er auf den angrenzenden Tankstellenbereich Ã¼bergreift. Verletzt wurde niemand, wie die Feuerwehr abschlieÃŸend ergÃ¤nzt.