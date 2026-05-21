Feuerdrama in Wien: Jetzt ist auch das zweite Kind tot

Nach einem Zimmerbrand in Wien-Ottakring ist nun auch der zweijÃ¤hrige Bub im AKH seinen schweren Verletzungen erlegen. Beide zuvor geretteten Kleinkinder sind damit tot.

Nun ist auch das zweite Kind nach dem Wohnungsbrand in Wien-Ottakring gestorben.

Nun ist auch das zweite Kind nach dem Wohnungsbrand in Wien-Ottakring gestorben.

Nach dem schweren Wohnungsbrand in Wien-Ottakring hat sich die Zahl der Todesopfer weiter erhÃ¶ht. Wie das AKH Wien bestÃ¤tigt, ist auch der zweijÃ¤hrige Bub verstorben, der nach dem Brand mit schweren Verletzungen eingeliefert worden war. Zuvor war bereits seine dreijÃ¤hrige Schwester ihren Verletzungen erlegen. 5 Minuten berichtete: TragÃ¶die: 3-JÃ¤hrige nach Brand in Wiener Wohnung verstorben.

Beide Kinder nach Brand im Krankenhaus gestorben

Die beiden Kleinkinder waren am Montagabend gemeinsam mit ihrer 14-jÃ¤hrigen Schwester aus einer stark verrauchten Wohnung gerettet worden. Trotz sofort eingeleiteter ReanimationsmaÃŸnahmen konnten sie nicht mehr gerettet werden, wie Karin Fehringer, Sprecherin des AKH Wien der Kronen Zeitung bestÃ¤tigt.

Ursache wohl technischer Defekt

Nach ersten Ermittlungen dÃ¼rfte ein technischer Defekt den Brand ausgelÃ¶st haben. Konkret soll der Akku eines Handstaubsaugers in Flammen geraten sein und das Feuer entfacht haben. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich die Kinder alleine in der Wohnung. Die Eltern waren nicht anwesend, ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren gegen sie wird laut Polizei derzeit nicht gefÃ¼hrt, da keine Verletzung der Aufsichtspflicht festgestellt wurde.

EinsatzkrÃ¤fte kÃ¤mpften um Leben der Kinder

Nach dem Eintreffen der Feuerwehr wurden die Kinder aus dem stark verrauchten Bereich der Wohnung geborgen und sofort medizinisch versorgt. RettungskrÃ¤fte versuchten noch vor Ort eine Wiederbelebung. Trotz der schnellen Hilfe durch EinsatzkrÃ¤fte und Spitalmedizin verloren beide Kinder in den Tagen nach dem Brand den Kampf um ihr Leben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.05.2026 um 19:38 Uhr aktualisiert