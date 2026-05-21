Erst Sonne, dann machen sich in Wien vermehrt Wolken bemerkbar

Bei Temperaturen von bis zu 25 Grad erwartet die Wiener am Freitag ein wohl sonniger Start in den Tag. Über Mittag tauchen dann Wolken auf, die wohl aber harmlos bleiben.

In Wien wird am Freitag, 22. Mai 2026, zumindest zeitweise die Sonne scheinen. Ausgerechnet über Mittag und bis in den mittleren Nachmittag hinein könnten sich in der Bundeshauptstadt dann aber „vermehrt Wolken bemerkbar machen“, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria. Die Temperaturen liegen in der Früh bei um die 13, im Tagesverlauf dann bei bis zu 25 Grad. Wie das Wetter in den kommenden Tagen allgemein wird, könnt ihr auch hier nachlesen: Nach gewittrigen Schauern kommt über Pfingsten der Sommer.