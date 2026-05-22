44-Jähriger will Wohnung haben, wird dort ausgeraubt

Ein 44-jähriger Mann wurde in einer Wohnung in Wien-Donaustadt bereits vor einigen Tagen ausgeraubt, wie die Polizei nun berichtet. Ein Tatverdächtiger konnte mittlerweile festgenommen werden.

Der 44-Jährige übernachtete vom 15. auf den 16. Mai 2026 in der Wohnung, da er sie mieten wollte. Dazu hatte er auch schon die Kaution mit dabei, in den frühen Morgenstunden trat aber plötzlich ein Unbekannter die Wohnungstür ein, bedrohte den 44-Jährigen mit einem Messer und forderte die Herausgabe des Handys. In weiterer Folge durchsuchte er die Kleidung des Opfers und fand auch die Kaution, die er ebenfalls mitgehen ließ. Dem 44-Jährigen gelang es schließlich, mit Hilfe des Vermieters den Namen des mutmaßlichen Tatverdächtigen auszuforschen. Am 21. Mai 2026 erstattete er dann auch bei der Polizei Anzeige.

29-Jähriger als Tatverdächtiger festgenommen

Noch am selben Tag konnte der Tatverdächtige, obwohl er nicht im Bundesgebiet gemeldet ist, ausgeforscht und an einer früheren Wohnadresse angetroffen werden. Dort fand man auch das geraubte Handy, der 29-jährige Syrer wurde festgenommen. Zum Vorfall machte er bisher keine Angaben. Weitere Ermittlungen folgen.