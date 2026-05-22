31-Jährige lenkt Kundin ab – plötzlich ist die Handtasche weg

Eine 31-jährige Frau wurde Donnerstagnachmittag, am 21. Mai 2026 gegen 13.30 Uhr, nach einem Taschendiebstahl in einem Bekleidungsgeschäft in der Inneren Wiener Stadt festgenommen.

Im ersten Wiener Bezirk hat die 31-jährige Bulgarin gemeinsam mit einer bisher unbekannten Frau das Geschäft betreten und dort eine Kundin in ein Gespräch verwickelt. Währenddessen konnte die unbekannte Täterin die Handtasche des Opfers stehlen und anschließend flüchten. Die 31-Jährige wollte direkt danach das Geschäft verlassen, wurde allerdings vom Sicherheitspersonal daran gehindert und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Zweite Frau wurde ebenfalls bestohlen

Eine zweite Frau wurde auf den Vorfall ebenfalls aufmerksam und gab gegenüber den Beamten daraufhin an, tags davor von derselben Frau angesprochen und abgelenkt worden zu sein. Gleichzeitig sei sie von einer unbekannten Frau angerempelt worden und stellte wenig später fest, dass ihre Geldtasche gestohlen worden war.

Nach 31-Jähriger wird in Deutschland gefahndet

Im Zuge weiterer Ermittlungen stellten die Polizisten fest, dass nach der 31-Jährigen bereits in mehreren deutschen Bundesländern gefahndet wird und sie dort auch schon 35 Vormerkungen wegen diverser Eigentumsdelikte hat. Die Frau wurde festgenommen, Ermittlungen zur bislang unbekannten Komplizin sind weiterhin im Gange, so die Polizei abschließend.