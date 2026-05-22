E-Bike um 500 Euro: 31-Jähriger will Polizist ein teures Rad verkaufen

In Wien-Liesing wurde Donnerstagmittag, am 21. Mai 2026 gegen 12 Uhr, einem Polizisten in Zivil ein hochpreisiges Fahrrad um rund 500 Euro angeboten. Der Verkauf endete in einer Festnahme.

Der Beamte des Landeskriminalamtes war gerade an einem Tatort in der Anton-Baumgartner-Straße als er gegen 12 Uhr von einem Unbekannten angesprochen wurde, der ihn offenbar für einen Fahrradliebhaber hielt. Daher bot er dem Polizisten in Zivil ein hochpreisiges Fahrrad an, der Preis mit 500 Euro war zu gut, um wahr zu sein. Das Fahrrad hätte der Unbekannte kurz davor „auf der Straße“ gekauft, meinte er gegenüber dem Beamten.

Beamter fordert Verstärkung an

Der Polizist zeigte sich aber nicht wirklich überzeugt und forderte daher Unterstützung an. Schließlich konnte man durch einen Aufkleber herausfinden, in welchem Geschäft das rad verkauft wurde und so auch den eigentlichen Besitzer ausfindig machen. Beim Tatverdächtigen handelt es sich um einen 31-jährigen Mann, der noch vor Ort festgenommen und angezeigt worden ist. Das E-Bike konnte schließlich dem rechtmäßigen Besitzer wieder ausgehändigt werden.