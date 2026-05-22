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/ ©BMI/Gerd PACHAUER
Symbolfoto
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt einen Polizisten, der gerade ein Auto kontrolliert.
Bei einer Schwerpunktkontrolle ist den Beamten ein Autofahrer aufgefallen.
Wien
22/05/2026
Am Donnerstag

50-Jähriger fährt los und schleift Polizisten 100 Meter weit mit

Im Rahmen einer Schwerpunktaktion in Wien mit besonderem Augenmerk auf E-Scooter-Lenker und Radfahrer wurden in Wien am Donnerstag, 21. Mai 2026, unter anderem 108 Anzeigen erstattet.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(197 Wörter)
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Im Zuge der Schwerpunktaktion wurde man auf einen Lenker aufmerksam, der während der Fahrt sein Handy nutzte. Als die Polizisten versuchten, den Mann anzuhalten, beschleunigte dieser aber plötzlich. Während seiner Flucht beging er mehrere Verwaltungsübertretungen und fuhr entlang des Rings, ehe er in der Friedrichstraße dann schließlich doch angehalten werden konnte. Ein Beamter hat das Rad vor das Auto gestellt, der Mann fuhr plötzlich aber wieder weg und schleifte das Fahrrad mit.

Polizist konnte Auto dann doch noch anhalten

Zu dem Zeitpunkt befand sich gerade die Hand des Polizisten im Fahrzeug, er wurde über eine Strecke von mehr als 100 Metern mitgeschleift. Dem Beamten gelang es schließlich, durch einen Schlag ins Gesicht des Lenkers, das Auto anzuhalten. Der Mann wurde in weiterer Folge festgenommen. Der 50-jährige Serbe war durch Drogen beeinträchtigt, wie sich schlussendlich herausstellen sollte. Seinen Führerschein hat er schon vor geraumer Zeit verlassen, das Fahrzeug war in desolatem Zustand, weshalb die Kennzeichen hier abgenommen worden sind. Der 50-Jährige wurde außerdem angezeigt, der Beamte wurde verletzt und konnte seinen Dienst nicht mehr fortsetzen.

Bilanz der Schwerpunktaktion:

  • 108 Anzeigen
  • 163 Organmandate
  • zehn Abmahnungen
  • 54 Alkovortests
  • acht Mal wurde die Weiterfahrt untersagt
  • zwei E-Scooter mit je 800 Watt Leistung
  • vier Kontrollen der Bauartgeschwindigkeit bei E-Scootern (84, 45, 42 und 41 km/h)
  • 47 Identätitsfeststellungen nach dem Verwaltungsstrafgesetz
  • neun Identätitsfeststellungen  nach dem Fremdenpolizeigesetz
  • eine Kennzeichenabnahme
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.05.2026 um 13:13 Uhr aktualisiert
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