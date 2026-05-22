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Sonniger Samstag mit bis zu 27 Grad in Wien
Der Samstag startet in Wien mit viel Sonne. Ab Mittag ziehen vorübergehend mehr Wolken durch.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Am Samstag, 23. Mai, zeigt sich das Wetter in Wien zunächst von seiner sommerlichen Seite. „Nach einem sehr sonnigen Start machen sich ab Mittag dichtere Schicht- und Quellwolken bemerkbar“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Gegen Abend lockert es wieder zunehmend auf. Der Wind weht schwach bis mäßig aus nördlichen Richtungen. Die Temperaturen liegen in der Früh bei rund 14 Grad, am Nachmittag werden etwa 27 Grad erreicht.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.05.2026 um 20:43 Uhr aktualisiert
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