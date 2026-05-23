Wiener Startup zieht ins Finale des World Cup ein

Das Startup-Festival in Wien hat einen neuen Besucherrekord erreicht. Tausende Menschen sind zusammengekommen, um neue Kontakte zu knüpfen. Zwei Wienerinnen konnten dabei etwas besonderes erreich.

Das internationale Startup-Festival ViennaUP hat heuer einen neuen Besucherrekord erreicht: Über 14.000 Teilnehmende und mehr als 1.000 CEOs, Gründer und Investoren sind in Wien zusammengekommen, um Kontakte zu knüpfen. Insgesamt standen über 65 Veranstaltungen an 43 Locations auf dem Programm.

Österreich in USA vertreten

Für zwei Gründerinnen wurde dabei ein Traum wahr: Julia Reisinger und Maria Zahlbruckner vom Wiener Deep-Tech-Startup factorymaker konnten sich beim Startup World Cup ein Ticket ins Silicon Valley sichern. Mit einer KI-gestützten Planungsplattform für die Industrie überzeugten sie die Jury. Die Gründerinnen werden Österreich beim globalen Finale in San Francisco (USA) vertreten und um den Hauptgewinn kämpfen: Ein Investment von einer Million US-Dollar.

Internationaler Besuch in Wien

„Mehr als 14.000 Wirtschaftstreibende aus aller Welt haben die ViennaUP genutzt, um Wien als möglichen Standort zu erkunden und Kooperationen anzustoßen. Und wir sehen, das funktioniert: Allein 7,6 Millionen Euro an ausgelösten Investitionen durch angesiedelte Unternehmen im Vorjahr sind auf die ViennaUP zurückzuführen“, zieht Barbara Novak, Vizebürgermeisterin und Wirtschaftsstadträtin (SPÖ), Bilanz. Inhaltlich lag der Fokus der ViennaUP auf Wachstum, KI, Health-Tech, Finanzierung sowie digitaler Souveränität. Auch internationale Gruppen aus Ländern wie Indien, Korea und der CEE-Region nutzten das Festival für neue Partnerschaften.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.05.2026 um 08:39 Uhr aktualisiert