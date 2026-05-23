Brutaler Angriff in Wien: Mann sticht auf 23-Jährigen ein

Drei Freunde waren in der Stadt unterwegs, als sie plötzlich von einer Gruppe Männer bedrängt und mit Faustschlägen sowie einem Messer attackiert wurden.

Am Freitagabend waren drei Freunde im Alter von 23, 30 und 37 Jahren in Favoriten (10. Bezirk, Wien) zu Fuß unterwegs. Plötzlich wurden sie von etwa 15 unbekannten Personen bedrängt. Die Situation eskalierte, als einer der Unbekannten auf den 37-Jährigen zuging und ihm mit einem Faustschlag ins Gesicht schlug. Der 23-Jährige wollte dazwischengehen und kassierte ebenfalls Schläge, wobei er zwei Zähne verlor.

Nach Messerattacke: Ermittlungen laufen

Im weiteren Verlauf zückte der Mann ein Messer und stach dem 23-Jährigen in den Oberschenkel. „Im Anschluss flüchteten die Männer in unbekannte Richtungen“, heißt es seitens der Polizei. Die eintreffenden Beamten leisteten bis zum Eintreffen der Berufsrettung Wien Erste Hilfe. Die Verletzten wurden anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der 37-Jährige wurde im Bereich der Oberlippe verletzt. Die unbekannten Männer konnten bislang nicht gefasst werden, die Ermittlungen laufen.

