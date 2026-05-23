Skip to content
Region auswählen:
/ ©Montage: Canva/ Pixabay
Bild auf 5min.at zeigt eine Schere und ein Polizeiauto.
in Favoriten eskalierte ein Streit.
Wien/10. Bezirk
23/05/2026
Festnahme & Anzeige

Streit eskaliert: 39-Jährige sticht mit Schere mehrmals auf Ex-Freund ein

Ein Streit zwischen einem Ex-Paar eskalierte so sehr, dass die Frau zu einer Schere griff und den Mann attackierte. Dieser wehrte sich mit einem Staubsaugerrohr.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(106 Wörter)
Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen

Zu einer verbalen Auseinandersetzung kam es am Freitagnachmittag in Wien-Favoriten (10. Bezirk). Doch diese lief völlig aus dem Ruder: Wie die Polizei berichtet, soll die 39-Jährige zu einer Schere gegriffen und mehrmals auf ihren Ex-Freund eingestochen haben. Der gleichaltrige Mann griff daraufhin zu einem Staubsaugerrohr und schlug damit gegen den Oberschenkel der Frau.

Zwei Verletzt nach Streit

„Beide Beteiligten wurden durch den Vorfall leicht verletzt“, heißt es. Die 39-jährige Serbin wurde von den Beamten vorläufig festgenommen. Der 39-jährige Österreicher wurde angezeigt. Gegen beide Beteiligten wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: