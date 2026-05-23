Streit eskaliert: 39-Jährige sticht mit Schere mehrmals auf Ex-Freund ein

Ein Streit zwischen einem Ex-Paar eskalierte so sehr, dass die Frau zu einer Schere griff und den Mann attackierte. Dieser wehrte sich mit einem Staubsaugerrohr.

Zu einer verbalen Auseinandersetzung kam es am Freitagnachmittag in Wien-Favoriten (10. Bezirk). Doch diese lief völlig aus dem Ruder: Wie die Polizei berichtet, soll die 39-Jährige zu einer Schere gegriffen und mehrmals auf ihren Ex-Freund eingestochen haben. Der gleichaltrige Mann griff daraufhin zu einem Staubsaugerrohr und schlug damit gegen den Oberschenkel der Frau.

Zwei Verletzt nach Streit

„Beide Beteiligten wurden durch den Vorfall leicht verletzt“, heißt es. Die 39-jährige Serbin wurde von den Beamten vorläufig festgenommen. Der 39-jährige Österreicher wurde angezeigt. Gegen beide Beteiligten wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.