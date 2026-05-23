Schwerer Crash: Auto erfasst zwei Fußgänger am Gehsteig

Beamte waren auf Zivilstreife, als sie auf eine Menschenmenge aufmerksam wurden: Am Gehsteig wurden zwei verletzte Personen versorgt, die bei einem Autounfall erfasst worden waren.

Die Beamten waren in der Nacht auf Samstag in Ottakring (16. Bezirk, Wien) auf Zivilstreife unterwegs, als sie plötzlich auf eine Menschenmenge aufmerksam wurden, die sich um zwei verletzte Personen am Boden kümmerte. Wie sich herausstellte, hatte sich zuvor ein Verkehrsunfall ereignet.

Unfall auf dem Lerchenfelder Gürtel

Demnach soll ein 26-jähriger Österreicher mit seinem Pkw auf dem Lerchenfelder Gürtel in Fahrtrichtung Neubaugürtel unterwegs gewesen sein. „Dabei befand er sich auf dem rechten von insgesamt vier Fahrstreifen“, teilt die Polizei mit. Eine 34-jährige Türkin war mit ihrem Fahrzeug zur selben Zeit in dieselbe Richtung unterwegs und befand sich auf dem zweiten von insgesamt vier Fahrstreifen.

Kollision endet mit zwei Verletzten

Als sie auf den ersten Fahrstreifen wechseln wollte, kam es zur Kollision mit dem Fahrzeug des 26-Jährigen. „Durch den Zusammenstoß wurde das Fahrzeug des 26-Jährigen nach rechts in die angrenzende Thaliastraße geschleudert“, heißt es. Zum Unfallzeitpunkt waren zwei Fußgänger am Gehsteig sie wurden vom Fahrzeug erfasst und verletzt.

Junger Mann nach Unfall schwer verletzt

Die beiden Verletzten (18 Jahre) wurden von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt. Einer der beiden Männer wurde anschließend mit schweren Verletzungen durch die Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht.