Einbruchsserie in Wien: Zwei 14-Jährige festgenommen

Eine Zeugin konnte die beiden auf frischer Tat ertappen. Zwei Sicherheitsmitarbeiter hielten sie bis zum Eintreffen der Beamten fest. Die Jugendlichen sollen insgesamt zwölf Straftaten begangen haben.

Eine Zeugin hörte in der Nacht auf Freitag plötzlich das Zerbrechen einer Glasscheibe und konnte daraufhin drei Jugendliche vor einer eingeschlagenen Auslagenscheibe eines Geschäfts in der Würtzlerstraße im 3. Bezirk (Landstraße) in Wien beobachten. Die Jugendlichen nahmen gerade Waren aus der Auslage und flüchteten anschließend in ein nahegelegenes Wohnhaus.

Sicherheitsleute stellten Jugendliche

Kurz darauf kehrten zwei der Jugendlichen zurück und nahmen erneut Gegenstände aus der beschädigten Auslage. „Zur selben Zeit wurden zwei Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma, die zufällig vorbeifuhren, auf die beiden Jugendlichen aufmerksam“, informiert die Polizei. Diese hätten die beiden angehalten und dann die Beamten alarmiert.

Zwei Jugendliche als mutmaßliche Wiederholungstäter

In der Nähe konnten diese eine weitere eingeschlagene Auslagenscheibe feststellen. Die beiden 14-jährigen Jugendlichen wurden vorläufig festgenommen. Durch weitere Ermittlungen konnte auch der dritte, 13-jährige Tatverdächtige gefunden und befragt werden. Die Festgenommenen sollen dabei zwölf Straftaten begangen haben, darunter Kfz-Einbrüche, eine Körperverletzung sowie mehrere Sachbeschädigungen. Die Beiden waren geständig. „Die 14-Jährige kündigte gegenüber den Beamten weitere Straftaten an“, heißt es. Die Jugendlichen wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht.