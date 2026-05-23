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Das Bild auf 5min.at zeigt einen Rettungswagen in Wien.
In der Hartlgasse wurde ein kleines Kind von einem Auto erfasst.
Wien/20. Bezirk
23/05/2026
Unfall

Kleinkind (3) von Auto erfasst – schwebt in Lebensgefahr

Das Kind war mit dem Tretroller am Gehsteig unterwegs, als es bei einer Garagenausfahrt zu dem tragischen Unfall kam.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(75 Wörter)
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Der Vorfall hat sich am Samstagmittag in Wien-Brigittenau (20. Bezirk) ereignet. Das kleine Kind war laut ersten Informationen der Polizei mit einem Tretroller am Gehsteig unterwegs. Plötzlich kam es im Bereich einer Garagenausfahrt zu einer Kollision mit einem Auto. Der Dreijährige wurde durch eine zufällig anwesende Notärztin bis zum Eintreffen der Berufsrettung Wien erstversorgt und anschließend mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

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