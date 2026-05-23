Kleinkind (3) von Auto erfasst – schwebt in Lebensgefahr

Das Kind war mit dem Tretroller am Gehsteig unterwegs, als es bei einer Garagenausfahrt zu dem tragischen Unfall kam.

Der Vorfall hat sich am Samstagmittag in Wien-Brigittenau (20. Bezirk) ereignet. Das kleine Kind war laut ersten Informationen der Polizei mit einem Tretroller am Gehsteig unterwegs. Plötzlich kam es im Bereich einer Garagenausfahrt zu einer Kollision mit einem Auto. Der Dreijährige wurde durch eine zufällig anwesende Notärztin bis zum Eintreffen der Berufsrettung Wien erstversorgt und anschließend mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.