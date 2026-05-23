Nach 30 Jahren: Dompfarrer Toni Faber geht in Pension

Eine Ära geht zu Ende: Der allseits bekannte Dompfarrer des Wiener Stephansdoms Toni Faber verabschiedet sich nach 30 Jahren in den Ruhestand. Das wurde am Samstag bestätigt.

Schon seit einigen Tagen wurde darüber spekuliert, jetzt ist es fix. Toni Faber wird trotz Ruhestand aber weiterhin kirchlich mitwirken.

Schon seit einigen Tagen wurde darüber spekuliert, jetzt ist es fix. Toni Faber wird trotz Ruhestand aber weiterhin kirchlich mitwirken.

Ganze 30 Jahre lang war Dompfarrer Toni Faber im Amt. „Ein Rekord“, betont am Samstag Erzbischof Josef Grünwidl gegenüber dem ORF. Er bestätigt auch den geplanten Ruhestand des berühmten katholischen Priesters im Stephansdom. Mit Sommer 2027 werde die Dompfarre neu besetzt und Faber als Dompfarrer in den Ruhestand gehen, so Grünwidl In den letzten Tagen hatte es medial bereits viele Gerüchte um eine mögliche Pensionierung gegeben.

Faber wird Kirche weiterhin erhalten bleiben

Toni Faber werde der Kirche in Wien jedoch erhalten bleiben, sagt Grünwidl. Er soll weiterhin als Seelsorger am Stephansplatz wirken, da der Bischof seinen Dienst sehr schätze. Faber und Grünwidl wurden vor über 40 Jahren am selben Tag zum Priester geweiht. 1997 wurde Faber dann zum Dompfarrer ernannt. Er selbst blicke der Veränderung positiv entgegen und betonte, dass er „mit Leib und Seele Priester“ bleibe und weiterhin für die Kirchengemeinschaft da sei.