Im Krankenhaus gestorben: Dreijähriger mit Tretroller von Auto erfasst

Ein schrecklicher Unfall am sich am heutigen Samstag in Wien Brigittenau ereignet. Ein dreijähriger Bursche, der gerade mit einem Tretroller unterwegs war, wurde von einem Auto erfasst. Das Kind hat den Unfall nicht überlebt.

Während der Bub mit dem Tretroller am Gehsteig fuhr, soll ein aus der Parkgarage kommendes Auto das Kind übersehen haben.

Während der Bub mit dem Tretroller am Gehsteig fuhr, soll ein aus der Parkgarage kommendes Auto das Kind übersehen haben.

Gegen 12.30 zu Mittag war am Samstag ein Dreijähriger mit seinem Tretroller am Gehsteig unterwegs, als es zu dem folgenschweren Unfall kam. Ein aus einer Parkgarage kommendes Auto erfasste das Kind. Laut Polizei ereignete sich das Unglück in der Hartglasse.

Niedergestoßen und überrollt

Der Bub soll im Bereich einer Garagenausfahrt von dem Auto erfasst, niedergestoßen und überrollt worden sein. Der Dreijährige soll um Zeitpunkt des Unfalls in Begleitung seines Vaters gewesen sein. Der aus der Garage kommende Fahrzeug-Lenker dürfte den Buben auf einer unübersichtlichen Stelle übersehen habe, heißt es.

Im Spital erliegt das Kind seinen Verletzungen

Der Bub, der sich schwerste Kopfverletzungen zugezogen hat, war vor Ort von der Berufsrettung reanimiert und danach von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert worden, wie ein Sprecher der Berufsrettung der APA mitteilt. Im Spital ist er seinen schweren Verletzungen erlegen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.05.2026 um 19:43 Uhr aktualisiert