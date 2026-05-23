Taxis in Wien sollen einheitliche, „feministische“ Farbe bekommen

Taxis in Wien vielleicht bald violett? Laut Vizebürgermeisterin und Wirtschaftslandesrätin Barbara Novak sollen alle Taxis in Zukunft eine einheitliche Farbe bekommen. Auch andere Änderungen sind im Zuge der Taxi-Reform geplant.

Alle Taxis in Wien werden in Zukunft eine einheitliche Farbe bekommen. Das ist Teil einer Reform, die Vizebürgermeisterin und Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak (SPÖ) demnächst umsetzen möchte. Eine Festlegung auf eine bestimmte Farbe gibt es zwar noch nicht. Laut Berichten des „Standard“ solle aber eine schöne, „feministische“ Farbe sein, mit der sich Novak anfreunden könne, wie etwa beispielsweise violett.

Taxis sollen aufgrund ihrer einheitlichen Farbe sofort erkannt werden

Man soll die Taxis anhand ihrer Farbe sofort als solche erkennen können, heißt es. Auch die Qualität soll allgemein angehoben werden, sowohl bei den Autos, als auch bei den Dienstleistungen, sagt Novak. Die soziale Absicherung der Fahrer und die Ausbildung werden ebenfalls im Fokus stehen. Novak begrüßt zudem auch strengere Prüfungskriterien für Fahrer.

Bundesgesetzliche Änderungen nötig

Umgesetzt werden sollen die Pläne bis zum Ende der Legislaturperiode. Zum Teil seien jedoch auch bundesgesetzliche Änderungen nötig. Erste Gespräche mit Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer und Unternehmern sollen aber bereits geführt worden sein.

Ziele der Taxi-Reform qualitativ hochwertige Ausbildungen

strengere Prüfungsstandards

moderne digitale Kontrollinstrumente

höhere Anforderungen an die Qualität und Sicherheit der Fahrzeuge

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.05.2026 um 21:33 Uhr aktualisiert