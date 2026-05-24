Wetter Wien: Der erste Hitzetag des Jahres steht bevor

Ein Sonntag wie aus dem Bilderbuch: Nur ganz vereinzelt gibt es Wolken, der Wind weht schwach und die Temperaturen klettern hinauf. Wie auch schon am Samstag wird der Sonntag sehr freundlich, es gehen sich bis zu 31 Grad aus.

Bis zu 31 Grad sind am heutigen Sonntag möglich.

Bis zu 31 Grad sind am heutigen Sonntag möglich.

Der Pfingstsonntag präsentiert sich von früh bis spät meist strahlend sonnig, einzelne Wolken am Nachmittag stören kaum. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nord. In der Früh liegen wir noch bei etwa 15 Grad, im Laufe des Tages können sich 28 bis 31 Grad ausgehen.

Etwas Saharastaub kommt dazu

Es zeigen sich zwar nur wenige Wolken am Himmel, in der Luft kann aber etwas Saharastaub liegen. Deshalb kann der Himmel zwischenzeitlich etwas diesig wirken.