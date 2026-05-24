Nach Crash auf B10: Person aus Unfallwrack befreit

Ein schwerer Verkehrsunfall auf der B10 hat mehrere Einsatzkräfte gefordert. Eine schwer verletzte Person musste dabei aus einem Unfallwrack befreit werden.

Die Freiwillige Feuerwehr Schwechat wurde gemeinsam mit der Freiwillige Feuerwehr Schwadorf zu einem Verkehrsunfall mit Menschenrettung alarmiert. Auf der Budapester Straße (B10) kam es aus nämlich bislang unbekannter Ursache zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Dabei wurde eine Person so schwer verletzt, dass sie das Fahrzeug nicht mehr selbstständig verlassen konnte.

Verletzte Person befreit

Die Einsatzkräfte mussten deshalb die Fahrzeugtür öffnen und die verletzte Person schnell aus dem Unfallfahrzeug befreien. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde die Person mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 9 Wien mit Verletzungen unbestimmten Grades zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus geflogen.

©FF Schwechat | Auf der B10 kam es zu einem schweren Unfall.

Mehrere Personen ins Krankenhaus gebracht

Alle weiteren beteiligten Personen konnten laut Feuerwehr ihre Fahrzeuge selbstständig verlassen und wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Unfallfahrzeuge wurden anschließend mittels Abschleppfahrzeug (ASP) geborgen und an einer von der Polizei gekennzeichneten Stelle sicher abgestellt.