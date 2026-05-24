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/ ©Canva Montage
Ein Bild auf 5min.at zeigt eine Pistole und Blaulicht.
Zu einer Raubserie kam es in Wien.
Wien
24/05/2026
Fahndung

Mit Pistolen bewaffnet: Raubserie in Teilen Wiens

In der Nacht von 22. Mai auf den 23. Mai 2026 ereigneten sich in Hietzing, Penzing und Rudolfsheim-Fünfhaus insgesamt vier Raubüberfälle.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(95 Wörter)
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In allen Fällen gaben die Opfer an, von drei bis fünf, teilweise mit Pistolen bewaffneten und mit Sturmhauben maskierten Tätern überfallen worden zu sein. Die bislang unbekannten Täter sollen ihre Opfer mit Waffen bedroht und zur Herausgabe von Bargeld sowie Wertgegenständen genötigt haben.

Fahndung ist noch im vollen Gange

Anschließend flüchteten die unbekannten Männer mit einem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Das Landeskriminalamt Wien führt die weiteren Ermittlungen. Fahndungsmaßnahmen nach den bislang unbekannten Männern sind im Gange.

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