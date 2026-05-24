Schwangere Ehefrau geschlagen und mit Umbringen bedroht

Eine Auseinandersetzung zwischen einem jungen Ehepaar ist komplett eskaliert. Der Mann attackierte und bedrohte die Frau mit dem Umbringen. Er wurde festgenommen.

In der Inzersdorfer Straße kam es am Samstag zu einem Polizeieinsatz.

In der Inzersdorfer Straße kam es am Samstag zu einem Polizeieinsatz.

In der Inzersdorfer Straße in Wien-Favoriten (10. Bezirk) ist am Samstagvormittag eine verbale Auseinandersetzung eskaliert. Der 27-jährige Afghane soll dabei seiner schwangeren Ehefrau ins Gesicht geschlagen und sie mit dem Umbringen bedroht haben, wie die Polizei mitteilt.

Frau verletzt

Der Mann konnte von den Beamten im Stiegenhaus des Wohnhauses angetroffen und vorläufig festgenommen werden. „Im Zuge der Befragung zeigte er sich zum Vorfall geständig“, heißt es. Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Die 23-jährige Frau wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.