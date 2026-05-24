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Das Bild auf 5min.at zeigt eine schwangere Frau und eine Faust.
In der Inzersdorfer Straße kam es am Samstag zu einem Polizeieinsatz.
Wien/10. Bezirk
24/05/2026
Streit eskaliert

Schwangere Ehefrau geschlagen und mit Umbringen bedroht

Eine Auseinandersetzung zwischen einem jungen Ehepaar ist komplett eskaliert. Der Mann attackierte und bedrohte die Frau mit dem Umbringen. Er wurde festgenommen.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(98 Wörter)
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In der Inzersdorfer Straße in Wien-Favoriten (10. Bezirk) ist am Samstagvormittag eine verbale Auseinandersetzung eskaliert. Der 27-jährige Afghane soll dabei seiner schwangeren Ehefrau ins Gesicht geschlagen und sie mit dem Umbringen bedroht haben, wie die Polizei mitteilt.

Frau verletzt

Der Mann konnte von den Beamten im Stiegenhaus des Wohnhauses angetroffen und vorläufig festgenommen werden. „Im Zuge der Befragung zeigte er sich zum Vorfall geständig“, heißt es. Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Die 23-jährige Frau wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

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