Eskalation in Kirche: Mann (42) geht auf Beamte los

Ein Mann soll sich in der Kirche aggressiv verhalten haben. Als die Beamten dem Pfarrer zur Hilfe eilten, wurden diese vom 42-Jährigen bedroht und attackiert.

Ein 42-jähriger Mann soll sich aus bislang unbekannter Ursache in einer Kirche im dritten Wiener Bezirk (Landstraße) aggressiv verhalten und lautstark geschrien haben. In weiterer Folge wurde er von einem Mitarbeiter sowie einem Pfarrer aus der Kirche begleitet. Als der Pfarrer laut um Hilfe schrie, wurde ein Polizist, der gerade bei einer nahegelegenen Botschaft Dienst hatte, auf den Vorfall aufmerksam. Auch weitere Beamte in der Nähe wurden auf das Geschrei aufmerksam. Der Mann wurde mehrfach aufgefordert stehen zu bleiben. Dabei soll er seine Fäuste geballt und die Beamten mit dem Umbringen bedroht haben. Zudem soll er mehrmals schnelle Schritte auf die Beamten zugemacht und diese in einer fremden Sprache angeschrien haben, wie die Polizei mitteilt.

Mann geht mit Flasche auf Polizei los

Plötzlich hob der 42-Jährige eine volle 1,5-Liter-Flasche in Richtung eines Beamten und ging auf diesen zu. Daraufhin setzte ein Beamter Pfefferspray gegen den Mann ein. Dieser zeigte jedoch zunächst keine Wirkung, weshalb der Mann weiterhin aggressiv auf die Beamten zuging, laut herumschrie und seine Fäuste ballte. „Erst die dritte Abgabe eines Sprühstoßes zeigte Wirkung, woraufhin der Mann die Flasche fallen ließ und sich die Augen rieb“, heißt es.

Aggressiver Mann festgenommen

Erst durch weitere erhebliche Anwendung von Körperkraft konnte der Mann festgenommen werden. Während des Vorfalls stürzte ein Beamter gegen ein geparktes Fahrzeug, welches dadurch beschädigt wurde. Der 42-jährige Rumäne konnte während der gesamten Amtshandlung nicht beruhigt werden und wurde in weiterer Folge in ein Krankenhaus gebracht. Ein Beamter wurde verletzt und konnte seinen Dienst nicht fortsetzen, heißt es laut Polizei.