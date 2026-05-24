Wohnungsbrand in Wien: Frau und Hund in Flammen gefangen

75 Einsatzkräfte kämpften in den frühen Morgenstunden gegen die Flammen in einem Mehrparteienhaus. Die Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar.

In der Nacht auf Sonntag kam es in der Schlachthausgasse im Bezirk Landstraße (3. Bezirk, Wien) zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses. „Den ersteintreffenden Feuerwehreinheiten wurde mitgeteilt, dass eine Frau und ein Hund in der betroffenen Wohnung von den Flammen eingeschlossen sind. Zu diesem Zeitpunkt schlugen bereits Flammen aus den Fenstern der Wohnung und des vorgelagerten Ganges; das Stiegenhaus war verraucht, sodass weiteren Hausbewohnern der Fluchtweg abgeschnitten war“, heißt es seitens der Feuerwehr.

Feuer breitete sich aus

Durch herabfallende Teile hatte sich der Brand bereits auf eine Terrasse im Erdgeschoß ausgebreitet. Unter Atemschutz drangen Feuerwehrleute mit einer Löschleitung in die Brandwohnung vor, bekämpften die Flammen und retteten die eingeschlossene Frau sowie den Hund. Zeitgleich wurde über die Drehleiter eine weitere Schlauchleitung zur Brandbekämpfung eingesetzt. Parallel zu den Löscharbeiten kontrollierten Atemschutztrupps die an das Stiegenhaus angrenzenden Wohnungen und brachten anwesende Hausbewohner mit Fluchtfiltermasken ins Freie. Zur Belüftung beziehungsweise Entrauchung wurden mehrere Hochleistungsbelüftungsgeräte eingesetzt.

75 Einsatzkräfte vor Ort

Von der Sonder-Einsatzgruppe der Berufsrettung Wien wurden fünf Personen betreut, zwei Personen mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen aufgenommen. Insgesamt standen rund 75 Einsatzkräfte im Einsatz.