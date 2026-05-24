26-Jähriger ohne Führerschein mit Polizeihubschrauber verfolgt

Es gleicht einem Action-Film, was sich Freitagnacht (22.Mai) in Wien Donaustadt zugetragen hat: Ein Lenker ohne Führerschein flüchtet vor der Polizei, rammt ein Dienstauto und läuft anschließend zu Fuß davon. Doch er hatte Pech.

Beamte der Landesverkehrsabteilung wurden Freitagnacht auf der A23, Südosttangente in Fahrtrichtung Norden auf ein desolates Fahrzeug aufmerksam. Als die Polizisten den Fahrzeuglenker mittels Anzeigetafel aufforderten ihnen zu folgen, entzog sich dieser der Anhaltung und flüchtete mit seinem Fahrzeug. Das Auto wurde zunächst aus den Augen verloren. Kurze Zeit später nahmen die Beamten das Fahrzeug erneut in der Raffineriestraße in Fahrtrichtung A22 wahr. Ein weiterer Versuch den Lenker anzuhalten scheiterte, da dieser erneut die Flucht ergriff.

Lenker rammte Polizeiwagen und flüchtete danach zu Fuß weiter

Im Bereich Raffineriestraße/Kaisermühlendamm gelang es den Beamten sich mit dem Funkwagen vor das Fahrzeug zu setzen, um den Lenker durch kontrolliertes Abbremsen zum Stillstand zu bringen. Der Fahrzeuglenker rammte jedoch absichtlich den Funkwagen rechts hinten an der Stoßstange und setzte seine Flucht mit stark überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Lobgrundstraße fort. Während der Fahrt gefährdete der Lenker mehrfach den Gegenverkehr sowie andere Verkehrsteilnehmer. In der Lobgrundstraße verließ der Mann schließlich sein Fahrzeug und flüchtete über eine Böschung im Bereich einer Fahrradschranke.

Polizeihubschrauber suchte nach dem Mann

Aus diesem Grund unterstützte der Polizeihubschrauber die Fahndung nach dem flüchtenden Fahrzeuglenker. Bereits kurze Zeit später konnten von der Besatzung drei Wärmequellen wahrgenommen werden, die versuchten, sich im Dickicht zu verstecken. Da zunächst nicht nachvollziehbar war, wer das Fahrzeug gelenkt hatte, wurden alle drei Personen angehalten

Gefasst: 26-Jähriger besaß keinen Führerschein

Im Zuge der Sachverhaltsklärung konnte der Lenker ausgeforscht werden. Dabei handelte es sich um einen 26-jährigen österreichischen Staatsbürger. Ermittlungen ergaben, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung war und zudem mit gestohlenen Kennzeichentafeln unterwegs gewesen ist. Der 26-Jährige wurde vorläufig festgenommen und sowohl strafrechtlich als auch verwaltungsrechtlich angezeigt.