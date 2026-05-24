Wien: 37 Tankstellen spenden Lebensmittel

190 Tankstellen gibt es in Wien. 37 davon nehmen jetzt laut Wirtschaftskammer an einem neuen Projekt teil, mit dem die Regale von Sozialmärkten aufgefüllt werden.

Abgelaufene, aber einwandfreie Lebensmittel werden häufig entsorgt. Das soll mit diesem Projekt verhindert werden, gleichzeitig sollen von Armut Betroffene davon profitieren.

Abgelaufene, aber einwandfreie Lebensmittel werden häufig entsorgt. Das soll mit diesem Projekt verhindert werden, gleichzeitig sollen von Armut Betroffene davon profitieren.

Spenden für Sozialmärkte: Mit dem neuen Projekt, an dem 37 Wiener Tankstellen teilnehmen, sollen abgelaufene, aber noch einwandfrei genießbare Lebensmittel in den Regalen von Sozialmärkten landen. Die Wirtschaftskammer hofft, dass sich im Zuge der Umsetzung noch weitere Tankstellen für den guten Zweck einsetzen.

Brot, Sandwiches oder Milchprodukte sollen nicht verschwendet werden

Teil des Projekts sind unabhängige Tankstellen und Filialen großer Ketten. 37 von ihnen spenden täglich Lebensmittel aus ihren Shops an soziale Einrichtungen. „Dabei handelt es sich um Produkte aus den Frischtheken und Lebensmittel, deren Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten ist,“ erklärte Andreas Gunacker, Obmann der Garagen, Tankstellen und Serviceunternehmungen (GTS) gegenüber den ORF Wien. Waren wie Brot, Sandwiches oder Milchprodukte sollen nicht mehr entsorgt werden, obwohl sie noch einwandfrei verwendbar sind. Das Projekt zeige, „wie leicht es ist, Gutes zu tun“, so Gunacker weiter.

Nach erfolgreicher Pilotphase wurde das Projekt nun realisiert

Die vorherige Pilotphase war erfolgreich, jetzt wird das Spenden der Lebensmittel auch dauerhaft etabliert. Andreas Gunacker hofft, dass sich demnächst noch mehr Tankstellen beteiligen. Ziel sei der effiziente Umgang mit wertvollen Lebensmitteln. Diese sollen nicht entsorgt, sondern gezielt weitergegeben werden. In den Sozialmärkten können die Produkte dann vergünstigt an bedürftige Personen verkauft werden.

Immer mehr Menschen in Österreich von Armut betroffen

Die Kundenanzahl in den Sozialmärkten hat sich in den vergangenen fünf Jahren verdoppelt. Grund sind die Teuerungswelle, nicht zuletzt aufgrund des Kriegs in der Ukraine. Armutsgefährdete Menschen und Sozialmärkte selbst würden von dem Projekt enorm profitieren, heißt es vom Wiener Hilfswerk.